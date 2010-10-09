В Ливерпуле установили скульптуру к 70-летию рождения Джона Леннона

В Ливерпуле, родном городе легендарной группы The Beatles, установлена скульптурная композиция, посвященная музыканту коллектива Джону Леннону.

Как передает AFP, установка монумента, представляющего собой шар, украшенный разноцветными символами, связанными с музыкой и движением пацифистов, приурочена к 70-й годовщине со дня рождения Дж.Леннона.

На церемонии открытия памятника присутствовали сын Джона Леннона от первого брака Джулиан и бывшая жена музыканта Синтия. Джулиан ЛЕННОН поблагодарил собравшихся на церемонии за участие в праздничных мероприятиях, а Синтия ЛЕННОН призвала собравшихся на открытии памятника людей воздержаться от скорби и радоваться тому, что Дж.Леннон прожил интересную жизнь и подарил миру прекрасную музыку.

Йоко ОНО, спутница последних лет жизни Дж.Леннона, отмечала юбилей покойного мужа в Исландии. Оно поручено зажечь пламя на так называемой "Башне мира" (Imagine Peace Tower) - мемориале, открытом поклонниками Леннона 3 года назад. На башне написана фраза "Представь себе мир" на 24 языках. Пламя на монументе будет гореть до 8 декабря включительно - именно в этот день 30 лет назад Дж.Леннон был застрелен в Нью-Йорке студентом Марком ЧЕПМЕНОМ. Последний до сих пор отбывает срок за убийство, причем М.ЧЕПМЕНУ уже несколько раз отказывали в досрочном освобождении.