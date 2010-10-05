ПАСЕ приняла резолюцию о состоянии демократии в Украине

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призывает власти Украины расследовать все заявления о притеснениях свободы СМИ и права на собрание.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в одобренной сегодня на сессии ПАСЕ резолюции “Функционирование демократических институтов в Украине”, за которую проголосовали 102 депутата, против - 1 депутат, воздержались - 6.

“Ассамблея выражает свою обеспокоенность растущим количеством обвинений и достоверных сообщений о том, что демократические свободы и права, такие как право на собрание, право на свободу высказываний и свободу медиа, оказались в последнее время под давлением”, - говорится в документе.

ПАСЕ признала недопустимым для демократического общества вмешательство секретных служб и правоохранительных органов в работу журналистов и СМИ.

“Ассамблея призывает власти полностью расследовать все сообщения о нарушении прав и свобод и исправить все выявленные нарушения”, - говорится в документе.

ПАСЕ призвала власти принять все необходимы меры для защиты свободы СМИ и плюрализма, а также воздержаться от попыток контролировать прямо или не прямо содержание сообщений в СМИ.

Кроме того, в документе также содержится призыв к властям избегать любого назначения на руководящие должности, и в частности, в правоохранительные органы и органы юстиции, людей, назначение которых может привести к конфликту интересов.

Депутаты также призвали Верховную Раду Украины одобрить закон о мирных собраниях.

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Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) обеспокоена вмешательствам СБУ в политические дела в Украине.

“Ассамблея выражает свою обеспокоенность увеличением количества достоверных сообщений о чрезмерном вмешательстве СБУ во внутренние политические дела, включая давление на журналистов и партийных и общественных активистов и их близких”, - говорится в документе.

ПАС назвала такое вмешательство недопустимым в демократическом обществе. Кроме того, Ассамблея призвала власти реформировать службу безопасности и ее деятельность в соответствии с европейскими стандартами.

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Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призывает власть Украины обеспечить условия для проведения честных выборов в местные органы власти.

“Ассамблея обеспокоена тем, что обвинения в возможных фальсификациях на выборах может свидетельствовать о нехватке доверия участников избирательного процесса в честности проведения и администрирования будущих выборов”, - написано в резолюции.

“Рассматривая доверие проведению выборов, основным для их демократической природы, Ассамблея призывает власть обеспечить сбалансированный состав избирательных администраций всех уровней, включая председательствующие позиции. Ассамблея рекомендует власти рассмотреть возможность одобрения дополнительных мероприятий для ускорения доверия участников выборов и избирателей к избирательному процессу”, - говорится далее в документе.

ПАСЕ также подтвердила свои рекомендации относительно необходимости одобрения унифицированного избирательного законодательства.

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Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призывает Украину не допустить монополизации власти.

“Ассамблея предостерегает, что такая консолидация (власти – УНИАН) не должна была бы привести к монополизации власти единственной политической силой, поскольку это подорвало бы демократическое развитие страны”, - отмечается в документе.

При этом депутаты выразили понимание концентрацией властных полномочий, однако отметили, что такая концентрация допустима лишь при условии соблюдения демократических принципов. Депутаты также выразили убеждение в том, что политическая стабильность в стране может быть достигнута только путем конституционной реформы, с помощью которой бы устанавливалось четкое разделение полномочий, а также надлежащей системы сдерживаний и противовесов между исполнительной, законодательной и судебной ветвями власти.

ПАСЕ также выразила обеспокоенность тем, каким образом власти Украины проводят реформы, считая, что это может негативно повлиять на уважение к демократическим принципам и на качество самих реформ.

Депутаты Ассамблеи отметили, что реформы, необходимые Украине, в том числе для выполнения ее обязательств, возможны лишь, если они основываются на широком политическом консенсусе и общественной поддержке.

“Это, в свою очередь, возможно только в случае, если строго соблюдается уважение к парламентским процедурам и демократическим принципам”, - отмечается в резолюции.

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Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призывает Украину продолжить реформу судебной системы и прокуратуры.

Депутаты, в частности, призвали Верховную Раду Украины одобрить как можно скорее новый закон об общественной прокуратуре после консультаций с Венецианской комиссией.

Ассамблея отметила, что нынешняя деятельность прокуратуры Украины не отвечает европейским стандартам, а ее полномочия значительно превышают необходимые в демократической стране.

“(Ассамблея - УНИАН) считает, что реформа судоустройства и судебной системы является основной для консолидации верховенства права в Украине, а также приветствует предоставление властью приоритета этим реформам”, - написано в докладе.

Вместе с тем, ПАСЕ выразила сожаление относительно того, что новое законодательство о судебной системе в Украине было одобрено без получения выводов Венецианской комиссии.

Депутаты ПАСЕ также призывали Украину реформировать законодательство об адвокатуре, одобрить новый Уголовно-процессуальный кодекс.