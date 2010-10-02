Генсек НАТО: Россия должна вывести войска с оккупированных территорий

Москве следует в полной мере соблюдать условия плана Медведева-Саркози, достигнутого по итогам переговоров двух лидеров для урегулирования вооруженного конфликта между Россией и Грузией в августе 2008 году, и вывести свои войска с оккупированных территорий.

С соответствующим заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в ходе своего визита в Тбилиси. Он подчеркнул, что НАТО полностью поддерживает позицию Тбилиси относительно территориальной целостности Грузии, передает Associated Press.

Ранее сегодня А.Расмуссен также заявлял, что вопрос о вступлении Грузии в НАТО остается в силе, однако отказался приводить точные сроки присоединения страны к альянсу. Генсек НАТО выразил соболезнования родным и близким погибших в Афганистане грузинских военнослужащих и поблагодарил Тбилиси за вклад в борьбу против международного терроризма и экстремизма, добавляет РосБизнесКонсалтинг.