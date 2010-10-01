Станете ли вы чаще путешествовать в Европу? (опрос)

Каждый второй украинец чаще будет путешествовать в Европу, если Европейский Союз введет безвизовый режим с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные опроса Международного исследовательского центра ІФАК (IFAK), представленные на пресс-конференции в Киеве.

В частности, по словам генерального директора украинского офиса ІФАК (IFAK) Сергея ГОВОРУХИНА, 46% опрошенных украинцев утвердительно ответили на вопрос: «Станете ли вы чаще путешествовать при условии отмены Европейским Союзом виз?». Правда, 43% респондентов ответили, что чаще все равно не будут путешествовать, поскольку у них для этого недостаточно финансовых ресурсов.

Относительно сроков интеграции Украины в ЕС, то здесь мнения соотечественников разделились на равные части: 18% опрошенных считают, что Украина станет членом ЕС в ближайшие 1-2 года; столько же респондентов высказали мнение, что это станет возможным не раньше, чем через 5-10 лет; немного меньше, а именно 17% опрошенных украинцев, считают, что Украина сможет присоединиться к ЕС уже через 3-5 лет; при этом 17% считают, что Украине вообще не нужно вступать в ЕС.

В то же время 55% опрошенных считают, что в отношениях с ЕС Украина должна добиваться больших инвестиций и увеличения товарооборота. Свободного визового режима хотят 47%, а более тесного взаимодействия в вопросах общей безопасности - 16% респондентов.

Среди стран, которые, по их мнению, отстаивают интересы Украины в ЕС, 33% соотечественников выделили Польшу и 19% – Германию. Не смогли ответить на этот вопрос 42% опрошенных.

Оценивая характер взаимоотношений между Украиной и ЕС, 36% респондентов назвали их в целом дружественными, 57% – нейтральными и 7% - в целом обостренными.

Исследование проводилось с 3 по 15 сентября 2010 г. среди жителей городов Украины с населением более 50 тыс. чел. в возрасте 18-60 лет путем телефонного опроса. Приблизительная погрешность исследования в пределах 3% (±3% при Р=0,95).