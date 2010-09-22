США приветствуют запрет на поставки Ирану ракет из России

Медведев подписал указ

США приветствуют подписание президентом России Дмитрием Медведевым указа о запрете на передачу Ирану ракетных систем С-300, заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Майк Хаммер. "Белый дом горячо приветствует подписание президентом России Медведевым указа, который запрещает передачу современных вооружений Ирану, включая С-300", - приводит его слова Би-Би-Си. Ранее Дмитрий Медведев подписал указ о запрете продажи Ирану ракетных систем С-300 и других видов современных вооружений.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter