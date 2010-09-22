Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО велел чиновникам и бизнесменам носить одежду из льна - ради рекламы этого "исторического бренда" страны, который украшает даже ее герб.

В качестве примера он привел себя: "Меня за лен агитировать не надо. Я, как президент, который может купить что хочет, использую постельное белье из льна", - заявил А.ЛУКАШЕНКО в ходе рабочей поездки в Витебскую область, сообщает NEWSru.

Главной темой поездки стало возделывание и переработка льна, в связи с чем белорусский лидер ознакомился с производством на Дубровенском льнозаводе. А.ЛУКАШЕНКО подчеркнул, что надо создавать холдинги по выращиванию и переработке льна, повышать качество отрасли, тем более, что культура востребована во всем мире. Рынок завоевывает Китай, на втором месте - законодатель моды Франция, Беларусь пока четвертая. К 2015 году стоимость 1 тонны льноволокна полагают повысить втрое.

"Льну в Беларуси быть. Я не хочу, чтобы мы повторили картофель. Оказывается, картофель - это золото. Лен - это тоже золото, плюс политическая культура: на гербе нашей страны лен и клевер - мирные культуры, очень выгодные для нас, -сказал он. - Для нас, чернобыльской страны, лен, ткани из льна - это спасение. Поэтому и одежде изо льна быть, и постельным принадлежностям, и скатерти, и салфетки - все это должно быть".

Обращаясь к генеральному директору Оршанского льнокомбината, А.ЛУКАШЕНКО заявил: "Ты должен всегда ходить в льняной ткани. Ты должен был быть сегодня в льняном костюме, ведь это же реклама".