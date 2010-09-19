В Китае расследуют несколько актов самосожжения
12:54, 19 сентября 2010Мир
887 0
Местные власти решили строить автостанцию
В Восточном Китае восемь чиновников находятся под следствием после гибели 79-летнего мужчины, который осуществил акт самосожжения, протестуя против выселения из собственного дома.
Он умер в субботу, а еще две жертвы аналогичного акта - мать и дочь - уже несколько дней находятся в больнице.
По сообщению агентства Синьхуа, местные власти решили разрушить часть домов, чтобы на этом месте построить автобусную станцию.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter