В Китае расследуют несколько актов самосожжения

В Восточном Китае восемь чиновников находятся под следствием после гибели 79-летнего мужчины, который осуществил акт самосожжения, протестуя против выселения из собственного дома.

Он умер в субботу, а еще две жертвы аналогичного акта - мать и дочь - уже несколько дней находятся в больнице.

По сообщению агентства Синьхуа, местные власти решили разрушить часть домов, чтобы на этом месте построить автобусную станцию.