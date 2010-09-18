Глава МИД Германии заключил брак с мужчиной

Министр иностранных дел Германии Гидо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ сочетался узами брака со своим спутником жизни - спортивным менеджером Михаэлем МРОНЦЕМ.

Как передает «Немецкая волна», церемония бракосочетания прошла 17 сентября в Бонне. Ее провел обер-бургомистр города Юрген НИМЧ. На ней присутствовали лишь близкие родственники новобрачных.

По информации газеты Bild, на вопросы журналистов пресс-секретарь Свободной демократической партии (СвДП), председателем которой является Г.ВЕСТЕРВЕЛЛЕ, и представитель германского МИДа ответили одинаковой фразой: "Министр иностранных дел и Михаэль МРОНЦ считают это своим личным делом".

Информационное агентство DPA сегодня сообщило, что одной из первых молодоженов поздравила канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ.