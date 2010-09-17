На Шри-Ланке взлетел в воздух грузовик со взрывчаткой: погибли 60 человек
13:11, 17 сентября 2010Мир
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Среди жертв двое иностранцев
В городе Баттикалоа на востоке Шри-Ланки 17 сентября произошел сильный взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 60 человек, сообщает Reuters.
По данным военного руководства страны, взорвался грузовик со взрывчаткой, предназначавшейся для каменоломни.
Среди погибших двое иностранцев, предположительно, граждан Китая.
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