На Шри-Ланке взлетел в воздух грузовик со взрывчаткой: погибли 60 человек

В городе Баттикалоа на востоке Шри-Ланки 17 сентября произошел сильный взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 60 человек, сообщает Reuters.

По данным военного руководства страны, взорвался грузовик со взрывчаткой, предназначавшейся для каменоломни.

Среди погибших двое иностранцев, предположительно, граждан Китая.