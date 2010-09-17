Неподалеку от побережья Камеруна пираты захватили судно "Сальма" с четырьмя украинцами на борту.

Как сообщают Подробности-ТВ, нападение было совершено в воскресенье.

Пираты атаковали сразу три корабля, которые стояли в порту Дуала. Вооруженные люди поднялись на борт сухогруза и забрали с собой капитана, его помощника, боцмана и кока. Всего на борту находились 10 членов экипажа - среди них один россиянин, остальные украинцы. По словам хозяина судна, с ним уже связались пираты. Они заверили, что заложники живы и здоровы, а сами захватчики сейчас обдумывают свои требования.

Хозяин судна Александр ПЕТЬКО сообщил: «Все живы, здоровы, все нормально. Требования составляют. К сожалению, телефон у них всегда отключен, перезванивают только сами».