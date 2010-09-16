В Бельгии столкнулись два поезда: пострадали 56 человек

В результате столкновения поездов в Бельгии легкие травмы получили 56 человек, жертв и тяжелых ранений нет.

Об этом говорится в совместном заявлении национальной бельгийской железнодорожной компании SNCB и оператора бельгийских железных дорог компании Infrabel, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Медицинская помощь оказана 56 пассажирам, из них 23 человека были доставлены в больницы для дополнительного обследования", - говорится в заявлении.

Авария произошла вчера вечером у вокзала города Арлон в юго-восточной части Бельгии. Прибывающий из Люксембурга поезд на малой скорости врезался в отходящий от перрона состав. Всего в обоих поездах находилось около 200 человек.

По предварительным данным, причиной катастрофы стала ошибка машиниста или сбой в работе системы контроля железнодорожного трафика. Начато расследование, отмечает NEWSru.

Железнодорожное сообщение на участке Арлон-Люксембург остается парализованным, SNCB организовала движение автобусов по этому маршруту.

15 февраля этого года в Бельгии произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа за всю историю страны. Тогда в результате лобового столкновения двух поездов у города Халле погибли 18 и были ранены 162 человека. Ее причиной стала ошибка машинистов одного из поездов, не заметившего запрещающий сигнал светофора.

Тогда эксперты пришли к выводу, что трагедии можно было бы избежать, если бы бельгийские железные дороги и поезда были оборудованы автоматической системой экстренного торможения при прохождении состава под запрещающий сигнал. Повсеместное внедрение этой системы на всех железных дорогах Бельгии запланировано к концу 2013 года. Оператор бельгийских железных дорог - компания Infrabel - пообещала "вынести уроки" из этой трагедии.