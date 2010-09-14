Суд приостановил действие новых тарифов на российский газ

Апелляционный суд Кишинева приостановил действие решения Национального агентства по регулированию в энергетике (ANRE) Молдовы о повышении тарифов на российский природный газ для конечных потребителей.

Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в Апелляционном суде Кишинева, соответствующие решение ANRE, принятые 14 января и 14 мая 2010 г., были приостановлены по иску партии "Единая Молдова", которая опротестовала в суде обоснованность повышения тарифов на природный газ в стране, считая новые тарифы завышенными. Действие решения ANRE Молдавии об установлении новых тарифов на газ и тепловую энергию отменено до завершения всех судебных разбирательств.

Решение может быть опротестовано в 15-дневный срок в Высшей судебной палате Молдавии. Если оно будет сохранено в силе, бытовые потребители будут оплачивать газ по тарифу, действовавшему до его повышения.