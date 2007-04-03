США призывают политических лидеров Украины сохранять спокойствие и решать все сложные вопросы мирным путем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в заявлении спикера Государственного департамента США Шина МАККОРМИКА, текст которой имеет УНИАН.

“В свете решения Президента В.ЮЩЕНКО по поводу роспуска украинского парламента - Верховной Рады - США призывают всех украинских политических лидеров взять на себя полную ответственность за акции их сторонников и сохранять спокойствие”, - отмечается в заявлении.

В заявлении отмечается, что США внимательно следят за развитием ситуации в Украине и призывают все стороны уважать верховенство права и решать спорные вопросы мирным путем, без применения насилия, в манере, “которая соответствует демократическим ценностям Украины и национальным интересам”.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины вечером 2 апреля подписал указ о прекращении полномочий парламента. Согласно с документом, внеочередные выборы в ВР должны состояться 27 мая 2007 года.

В свою очередь, Верховная Рада приняла постановление, которым признала отсутствие у Президента оснований для роспуска парламента, а также освободила членов Центризбиркома, назначенных 8 декабря 2004 года, восстановив на должностях тех членов комиссии, которые входили в ее состав до этой даты.

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на срочном заседании правительства призвал Президента не обнародовать указ, или отменить его.