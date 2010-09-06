Миллионеры первыми оправились от кризиса

В Германии после короткого спада 2008 года, вызванного мировым финансовым кризисом, вновь возросло число миллионеров, достигнув нового рекордного уровня. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на работу, проведенную Немецким институтом экономических исследований.

ФРГ занимает пятое место в списке стран по количеству миллионеров: в Германии их насчитывается 430 тысяч. На первом месте по-прежнему остаются США, где проживают 4,7 миллиона миллионеров. А самое большое удельное число миллионеров зарегистрировано в Сингапуре: там миллионер - каждый десятый.

В целом на преодоление последствий мирового финансового кризиса миллионерам потребовалось достаточно немного времени. "Для владельцев крупных денежных средств финансовый кризис миновал очень быстро, не причинив существенного вреда", - отметил исследователь DIW Маркус Грабка (Markus Grabka).

Отмечается, что в ходе мирового финансового кризиса немцы потеряли около 140 миллиардов евро. Однако эти потери были восполнены буквально через несколько месяцев. А уже в первом квартале 2010 года их финансовые накопления достигли 4,8 триллиона евро, поставив новый рекорд.

Лента.ру