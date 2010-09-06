Банки согласились предоставить Nabucco 4 миллиарда евро

Строители газопровода Nabucco договорились с ведущими международными банками о получении кредита общим объемом 4 миллиарда евро, сообщает Лента.ру со ссылкой на Bloomberg.

Консорциум Nabucco Gas Pipeline International получит 2 миллиарда евро от Европейского инвестиционного банка, 1,2 миллиарда - от Европейского банка реконструкции и развития и 800 миллионов - от Всемирного банка.

Участники консорциума планируют предоставить около половины из общего бюджета проекта в 8 миллиардов евро самостоятельно. Остальное поступит от международных финансовых институтов, где ставки по кредитам должны быть ниже, чем на открытом рынке.

Окончательное решение по объему инвестиций будет принято в конце 2010 года. Начало строительства Nabucco запланировано на 2011 год, а поставки по газопроводу должны пойти в конце 2014 - начале 2015 года.

Nabucco считается основным конкурентом российского газопровода "Южный поток". В состав консорциума Nabucco Gas Pipeline International входят немецкая RWE, болгарская Bulgargaz, австрийская OMV, венгерская MOL, румынская Transgaz и турецкая Botas.

Общая пропускная способность газопровода составит 31 миллиарда кубометров. На первом этапе по Nabucco планируется поставлять в Европу не более 17 миллиардов кубометров топлива.