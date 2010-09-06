МИД уточняет: для поездок в Гонконг нужна китайская виза
Соглашение не требует ратификации
В Министерстве иностранных дел Украины уточняют, что для поездок в Специальный административный район Сянган (Гонконг) КНР гражданам Украины необходимо получить китайскую визу.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН, комментируя подписанное 4 сентября соглашение между Украиной и Гонконгом о взаимной отмене виз.
В то же время представитель МИД уточнил, что украинцы могут свободно посещать Гонконг и находиться там на протяжении двух недель, но в любом случае получив для этого визу для въезда в Китай.
Как сообщал УНИАН, 4 сентября в Гонконге министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО и глава внешнеполитического ведомства Гонконга подписали Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Специального административного района Сянган (Гонконг) КНР о взаимной отмене виз. Подписание документа состоялось в рамках официального визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Гонконг.
В соответствии с соглашением, безвизовый режим между Украиной и Гонконгом отменяется с 4 ноября.
Соглашение также не нуждается в ратификации между парламентами.
В рамках этого визита также было подписано Соглашение между Государственной таможенной службой Украины и Департаментом таможенных сборов и акцизов САР Сянган (Гонконг) о сотрудничестве и взаимной административной помощи в таможенных делах.