МИД уточняет: для поездок в Гонконг нужна китайская виза

В Министерстве иностранных дел Украины уточняют, что для поездок в Специальный административный район Сянган (Гонконг) КНР гражданам Украины необходимо получить китайскую визу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН, комментируя подписанное 4 сентября соглашение между Украиной и Гонконгом о взаимной отмене виз.

В то же время представитель МИД уточнил, что украинцы могут свободно посещать Гонконг и находиться там на протяжении двух недель, но в любом случае получив для этого визу для въезда в Китай.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября в Гонконге министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО и глава внешнеполитического ведомства Гонконга подписали Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Специального административного района Сянган (Гонконг) КНР о взаимной отмене виз. Подписание документа состоялось в рамках официального визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Гонконг.

В соответствии с соглашением, безвизовый режим между Украиной и Гонконгом отменяется с 4 ноября.

Соглашение также не нуждается в ратификации между парламентами.

В рамках этого визита также было подписано Соглашение между Государственной таможенной службой Украины и Департаментом таможенных сборов и акцизов САР Сянган (Гонконг) о сотрудничестве и взаимной административной помощи в таможенных делах.