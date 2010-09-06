Грузия понесла первые потери в Афганистане

На юге Афганистане погиб грузинский военнослужащий, еще один - тяжело ранен, сообщает Радио "Свобода". Как сообщил заместитель министра обороны Грузии Нодар Харшиладзе, это произошло в результате взрыва ручной гранаты в ходе операции против талибов.

Это - первые потери Грузии в Афганистане. Офицер Мухран Шуквани нес службу в подразделении, входящем в состав международной миротворческой коалиции. Раненному, в чине капрала, пришлось ампутировать ноги.

Около тысячи грузинских военнослужащих, входящих в состав международных сил, дислоцированы, в основном, в провинции Гильменд.

Ранее командование НАТО в Афганистане сообщило, что в воскресенье в результате нападения талибов погибли двое военнослужащих международных сил.