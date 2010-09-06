Референдум не удался, парламент нужно распускать?

Количество принявших участие в референдуме по определению формы выборов президента Молдовы составляет чуть более 25% избирателей без данных из трех районов страны и избирательных участков, расположенных за рубежом, такие предварительные сведения сообщили РИА Новости в молдавской ЦИК.

По данным экзит-пола по Кишиневу, 89 процентов из них высказались за всенародное избрание президента (а не в парламенте, как сейчас). Однако для признания референдума состоявшимся необходимо участие 33% избирателей.

Некоторые из руководителей Молдовы уже выступили перед журналистами со своими комментариями, объясняющими низкую явку избирателей.

Временно исполняющий обязанности президента страны Михай Гимпу обвинил в этом оппозицию в лице партии коммунистов и несогласованность власти. При этом Гимпу вынужден был констатировать, что в случае провала референдума, он, по закону, должен будет распустить парламент и объявить досрочные выборы.

Премьер-министр Владимир Филат, скептически оценив вероятность признания референдума состоявшимся, заметил, что "никакой трагедии не случилось, нужно действовать далее, исходя из положений законодательства". "Это означает, что нынешний парламент должен быть распущен и назначены новые парламентские выборы. Когда это случится, мы должны обсудить. Я буду настаивать на проведении выборов в ближайшее время", - сказал Филат.