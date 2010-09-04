У берегов Сингапура столкнулись танкер Совкомфлота и малазийский теплоход

18:55, 04 сентября 2010
Мир
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Танкер получил повреждения

Вчера у берегов Сингапура столкнулись танкер компании Совкомфлот «Море Лаптевых» и контейнеровоз PWP 1.

Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на «Морской бюллетень».

Как сообщается, танкер получил повреждения и поставлен на якорь для осмотра и оценки повреждений. О повреждениях малазийского теплохода PWP 1 ничего не сообщается.

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