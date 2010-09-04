В Гонконг теперь можно будет ездить без виз

Украина и Гонконг подписали соглашение об отмене визового режима.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Гонконге министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО и глава внешнеполитического ведомства Гонконга подписали Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Специального административного района Сянган (Гонконг) КНР о взаимной отмене виз.

Подписание этого документа состоялось в рамках официального визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Гонконг.

Как отметил на церемонии подписания глава государства, эта договоренность является практическим шагом, который будет способствовать активизации экономического сотрудничества Украины и Гонконга и значительно упростит взаимные визиты представителей деловых кругов двух государств.

В соответствии с соглашением безвизовый режим между Украиной и Гонконгом отменяется с 4 ноября.

Соглашение также не нуждается в ратификации между парламентами.

В рамках этого визита также было подписано Соглашение между Государственной таможенной службой Украины и Департаментом таможенных сборов и акцизов САР Сянган (Гонконг) о сотрудничестве и взаимной административной помощи в таможенных делах.