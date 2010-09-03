NASA начало подготовку экспедиции к Солнцу

NASA приступило к подготовке важной экспедиции к Солнцу. Проект под названием Solar Probe Plus предусматривает отправку космического зонда для изучения светила с самого близкого в международной космонавтике расстояния - 6,4 млн км.

Старт научного аппарата, как предполагается, состоится не ранее 2018 года, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на космическое ведомство США. Оно называет предстоящую экспедицию "беспрецедентной".

Зонду размером с автомобиль предстоит буквально погрузиться в верхний слой атмосферы Солнца и таким образом получить возможность изучить объекты и процессы, недоступные ни одному другому космическому аппарату или инструменту.

"Эксперименты, отобранные для осуществления в рамках Solar Probe Plus, нацелены на решение двух ключевых вопросов солнечной физики. Почему внешняя атмосфера светила гораздо горячее его видимой поверхности и что именно поднимает солнечный ветер, влияющий на Землю и нашу Солнечную систему?" - подчеркнул руководитель одного из департаментов NASA Дик ФИШЕР.

Сам зонд решено оснастить построенным из композитных материалов щитом, который способен выдержать температуры, превышающие 1398,8 градусов Цельсия, и всплески жесткого рентгеновского излучения.

Конструкция аппарата предусматривает наличие солнечных батарей. Они по мере приближения к раскаленному светилу должны складываться под все более острым углом так, чтобы большая часть поверхности оставалась в тени щита, а меньшая обеспечивала получение электроэнергии в объеме, достаточном для функционирования зонда.

В 2009 году NASA предложило исследователям сформулировать направления работы в рамках Solar Probe Plus. Из 13 рассмотренных предложений было отобрано пять. Расходы на их предварительный анализ, разработку и тестирование приближаются к 180 млн долларов.