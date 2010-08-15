В Афганистане открыто месторождение нефти

По сообщению афганского правительства, на севере страны нашли месторождение нефти. Ее объем оценивается в 1,8 миллиардов баррелей, пишет Би-Би-Си.

Как заявил представитель министерства, месторождение было найдено в результате геологических работ, проводимых афганскими и международными специалистами.

Ранее Афганистан утверждал, что стоимость его природных богатств, в том числе нетронутых запасов нефти, газа, золота и меди, может оцениваться в три триллиона долларов.