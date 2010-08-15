Янукович и Азаров поздравили руководство Индии

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Николай АЗАРОВ направили руководству Индии поздравления по случаю национального праздника - Дня независимости.

Как сообщает пресс-служба главы государства, В.ЯНУКОВИЧ в приветствии в адрес Президента Республика Индия Пратибси Девисингх ПАТИЛ выразил уверенность, что дальнейшая активизация двустороннего сотрудничества во всех сферах взаимодействия между нашими государствами и в дальнейшем будет содействовать развитию разноплановых, динамических и взаимовыгодных отношений на благо дружественных народов Украины и Индии.

Президент Украины пожелал индийской коллеге здоровья, творческого вдохновения и успехов в ответственной деятельности, а дружественному народу Республики Индия – мира и процветания.

Н.АЗАРОВ в приветствии в адрес премьер-министра Индии Манмохана СИНГХА также выразил убеждение, что дальнейшая интенсификация двустороннего диалога и плодотворного сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической и других сферах будет способствовать подъему украинско-индийских отношений на качественно новый уровень партнерства.

Глава правительства Украины пожелал премьеру Индии здоровья и успехов в ответственной деятельности на благо своего государства, а дружественному народу Индии – мира, согласия и благополучия.

Справка. 15 августа 1947 года Индия стала независимым государством. Этот день - государственный праздник Индии. Премьер-министр Индии поднимает национальный флаг над Красным фортом в Нью-Дели и с его стен произносит традиционную речь о сделанном за год и о стратегии развития на год предстоящий. В стране проходят красочные шествия, демонстрирующее культурное многообразие Индии, достижения страны в науке и технике, её военные возможности.