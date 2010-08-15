Жители ФРГ против притока в страну квалифицированных иностранцев

Несмотря на нехватку собственных специалистов во многих областях германской экономики, большинство немцев - 54 процента - выступают против притока в страну высококвалифицированных кадров из-за рубежа, а за - 42 процента.

Как передает Deutsche Welle со ссылкой на германские СМИ, таковы результаты опроса, проведенного институтом социологических исследований Emnid по заказу мюнхенского журнала Focus.

Больше всего противников притока кадров из-за рубежа, согласно результатам опроса, среди жителей восточных земель, людей пожилого возраста и сторонников Левой партии. Так, в восточных федеральных землях против привлечения иностранцев в страну высказался 61 процент опрошенных, тогда как на западе - 52 процента.

Среди респондентов в возрасте от 14 до 29 лет против притока высококвалифицированных кадров из-за рубежа высказались 42 процента. А среди участников опроса в возрасте старше 50 лет - даже 60 процентов.

Что касается сторонников той или иной политической партии, то среди приверженцев Левой партии 64 процента выступают против привлечения иностранной силы. А среди избирателей блока ХДС/ХСС противников зарубежных специалистов - 60 процентов.