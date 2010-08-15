В засаду попали два лидера исламской группировки

В Ливане 14 августа убит лидер террористической группировки "Фатх-аль-Ислам" Абд-аль-Рахман Авад (Abd-al-Rahman Awad). Об этом сообщает BBC News со ссылкой на представителей ливанских спецслужб.

Ливанские военные перехватили автомобиль с Рахман Авадом и еще двумя пассажирами в районе города Чтаура на востоке страны. В завязавшейся перестрелке лидер "Фатх-аль-Ислам" и еще один член организации, Абу Бакр Абдулла (Abu Bakr Abdullah) были убиты, третьему боевику удалось скрыться. Как отмечает AFP, Абу Бакр Абдулла считался ближайшим помощником лидера "Фатх-аль-Ислам", отвечавшим за военную подготовку членов организации.

По данным ливанских властей, Абд-аль-Рахман Авад до недавнего времени скрывался в лагере палестинских беженцев, расположенном неподалеку от города Сидон на юге страны. В Ливане он был заочно приговорен к смертной казни по обвинениям в организации ряда терактов.

"Фатх-аль-Ислам" считается группировкой, связанной с "Аль-Каидой", добавляет Лента.ру. В 2007 году США включили ее в список террористических организаций. Самой масштабной акцией "Фатх-аль-Ислам" считается операция против ливанской армии в мае 2007 года. Тогда столкновения боевиков с военными продолжались более месяца, погибли 168 ливанских солдат, а всего - 400 человек.