Жена Саакашвили попробовала себя в роли дизайнера

Супруга президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ Сандра РУЛОФС создала дизайн платья для эстонского дома моды Ivo Nikkolo, сообщила в субботу в своем блоге на Facebook первая леди Эстонии Эвелин ИЛЬВЕС.

Она отметила, что вместе с С.РУЛОФС, которая недавно посетила Эстонию, побывала на эстонской фабрике Baltika, где и был разработан дизайн платья. Предприятие Baltika занимается изготовлением и торговлей одеждой в Центральной и Восточной Европе. Baltika оперирует четырьмя розничными торговыми марками: Monton, Mosaic, Baltman и Ivo Nikkolo.

"Сандра назвала свое платье Happy Dress ("Счастливое платье"), и оно должно поступить в продажу осенью. Средства от продажи платья пойдут на помощь грузинским детям", - написала Э.ИЛЬВЕС.