Вслед за жарой и пожарами России прочат смерчи и ливни

Жару и пожары в России могут сменить смерчи и ливни.

Об этом сообщает «Российская газета» от 10 июля, ссылаясь на мнения экспертов.

В частности, доктор географических наук, заведующая лабораторией технической климатологии и опасных явлений Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова Нина КОБЫШЕВА считает, что август и сентябрь - идеальное время для таких природных катаклизмов в России, как ураганы, смерчи и ливневые дожди. В этом году ситуация обостряется стойкой жарой, которую принес зависший над европейской частью России гигантский антициклон, "закачивающий" раскаленный воздух из Средиземноморья и Центральной Азии.

По данным специалистов, таким изменениям подвержена не только Центральная Россия, но и Левобережная Волга, отдельные районы Урала, Северного Кавказа. Вероятность ураганов и шквалов наиболее высока в тех областях, где есть крупные водоемы и могут возникать значительные температурные различия между сильно прогретой сушей и прохладной водной поверхностью. Это страдающие сегодня от пожаров Ивановская, Московская, Нижегородская, Липецкая, Тамбовская области.

«Чем дольше держится антициклон - эта колоссальная энергетическая масса, тем становится более устойчивой, как бы врастая в территорию. Такие длительные антициклоны характерны для Сахары, Ливийской, Аравийской пустынь. Но не для России. Поэтому сейчас очень трудно точно спрогнозировать, когда и где наступит час "Х" для ураганов. Но то, что он придет не исключено», - сказала Н.КОБЫШЕВА.

Также не отрицает такую вероятность и заместитель директора Гидрометцентра по науке Дмитрий КИКТЕВ. По его мнению, шквалистые ветры в летний период связаны с активным развитием мощной атмосферной конвекции. Конвективные кучево-дождевые облака - потенциальный источник целого ряда погодных проблем: шквалов, гроз, ливней, града. Обычно наиболее активное развитие кучево-дождевых облаков происходит на холодных атмосферных фронтах, т.е. на границах раздела двух различных по свойствам воздушных масс. Если это ярко выраженный холодный фронт с большими температурными контрастами (до фронта и за фронтом) - развитие конвекции происходит особенно активно, считает он.

Как отмечает издание, если смерч, главная опасность которого в разнонаправленном вихревом давлении, длится несколько минут, втягивая в свою воронку диаметром до 30 метров все, что попадается на пути, - вырванные с корнем деревья, ЛЭП, автомобили, людей, то шквалистые ветры и ураганы еще более разрушительны.

Шквалистые ветры и ураганы длятся по несколько часов и захватывают десятки и сотни километров территорий. Причем в такой ситуации сила ветра здесь достигает более 32 метров в секунду, но скорости от 20 до 24 м/сек. ветер валит ветхие строения, срывает крыши с домов.

При ветре до 33 м/сек. повреждаются линии и опоры электропередачи. В итоге страдают системы жизнеобеспечения - нарушается водо- и энергоснабжение, связь.

«Когда обрываются линии электропередачи, то блокируются и трубопроводы, а с ними - транспортировка нефти и газа. Нет такого вида производств, на котором бы не ощущались последствия ураганов», - замечает Н.КОБЫШЕВА.

По словам президента Российского научного общества анализа риска, помощника по науке главы МЧС России Михаила ФАЛЕЕВА, сегодня, когда на земле происходит цикличное изменение климата, экономить на предупреждении рисков нельзя. Более того, необходимо пересматривать многие строительные нормы, требования к энергетическому оборудованию, магистральным нефте- и газопроводам, электронике, микроэлектронике, сбой которых приведет к глобальной остановке жизнедеятельности технических систем. Особенно не готово к ураганным нагрузкам городское хозяйство страны с миллиардами километров висящих проводов. «Такое количество проводов, которые по идее должны быть запрятаны под землю, представляет потенциальную угрозу во время ураганов и ветров», - считает М.ФАЛЕЕВ.

Кроме того, по его мнению, чтобы надежно противостоять ураганам, крупные города должны иметь в своем арсенале по меньшей мере по одному метеолокатору. Этими устройствами, предупреждающими о зарождении и движении грозовых, градовых, смерчевых, ураганных фронтов, оснащены сегодня все гражданские и военные аэродромы.