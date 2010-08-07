В России число погибших от лесных пожаров возросло до 53 человек

В России количество погибших от лесных пожаров возросло до 53 человек, пострадало почти 500 человек.

Об этом УНИАН сообщили вчера в Министерстве здравоохранения и социального развития РФ.

«Оказана медицинская помощь 471 гражданину, в том числе 72 человека были госпитализированы. В настоящее время на стационарном лечении находятся 43 пострадавших вследствие пожаров граждан. Погибло 52 человека», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в очагах возгорания организовано дежурство бригад скорой медицинской помощи. Во всех пунктах временного размещения открыты медицинские пункты, организовано круглосуточное дежурство медицинского персонала.

По информации министерства, всего охвачены пожарами 22 субъекта Российской Федерации.

В 12 субъектах Российской Федерации (Архангельская, Волгоградская, Владимирская, Ивановская, Кировская, Ленинградская, Саратовская, Свердловская, Тульская, Ульяновская области, Республики Марий-Эл и Татарстан) за медицинской помощью обращений не отмечалось. По данным субъектов Российской Федерации особенно сложная ситуация складывается на территории Белгородской, Воронежской, Ивановской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Рязанской, Тамбовской областях и Республики Мордовии.

Сегодня МЧС РФ сообщило, что в Нижегородской области при разборе конструкций сгоревших домов было обнаружено тело женщины, передает РИА «Новости». Таким образом, число погибших возросло до 53 человек.

По последним данным, в России зарегистрировано 853 очага природных пожаров, в том числе 32 торфяных.