Около 200 киргизских студентов ежегодно изучают украинский язык.

Об этом УНИАН сообщил министр образования и науки Киргизии Канат САДЫКОВ.

«Существует интерес к сохранению национальной культуры, и специалисты филологи, которые изучают, например, в качестве основного языка русский, в качестве второго славянского выбирают украинский язык», - сказал К.САДЫКОВ.

Он отметил, что при факультете славяноведения Бишкекского гуманитарного университета действует Центр украинского языка и культуры. Этот Центр создан в 2002 году при содействии Посольства Украины в Киргизии, добавил он.

«Именно там украинский язык изучается как второй иностранный по направлениям регионоведение и лингвистика при подготовке бакалавров и магистров», - сказал министр.

По его словам, за 2009/2010 учебный год в этом центре прошли обучение 44 студента.

Кроме этого, украинский язык изучают в Кыргызско-российском славянском университете на специальности русская филология, а также в Киргизском национальном университете.

«В целом ежегодно в Кыргызстане украинский язык изучают 180-200 студентов», - сказал министр образования.

К.САДЫКОВ отметил, что заканчивал факультет русская филология и изучал украинский язык как второй славянский. Министр процитировал несколько строк из произведения Т.Шевченко.

«Мне поставили за украинский язык «четверку». Сказали, что у меня непонятный акцент. Хотя понятно, что у киргиза, хорошо говорящего на русском, вряд ли будет произношение на «отлично», - сказал он.

Кроме этого, К.САДЫКОВ сообщил, что между Украиной и Киргизией существует межправительственное соглашение о подготовке студентов. По его словам, данным документом предполагается обмен десятью бюджетными местами, которые могут выбрать граждане Украины в киргизских вузах, и наоборот - граждане Киргизии в украинских вузах.

«Последние два года в связи с тем, что не было обоюдного интереса в продолжении обучения в этих вузах, эта квота сократилась до пяти человек. Дело в том, что Украина выделяет эти места с оговоркой, что они должны выделяться для лиц украинской национальности, граждан Кыргызстана, проживающих на территории Кыргызстана», - сказал он.

К.САДЫКОВ отметил, что для решения этого вопроса министерство обращается в Украинский культурный центр, к украинской общине и в Посольство Украины в Киргизии.

В тоже время он отметил, что после создания при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран участниц СНГ Сетевого университета Содружества эта проблема может быть решена, и студенты двух стран смогут ездить друг к другу. Он напомнил, что по два вуза Украины и Киргизии входят в Сетевой университет стран СНГ.

«Сейчас этот вариант начал работать», - подчеркнул К.САДЫКОВ.