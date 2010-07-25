Медведев согласился ежегодно отмечать победу над Японией

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал федеральный закон «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России».

Как передает РИА «Новости», законом устанавливается новая памятная дата России - 2 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год).

Поправки в закон были приняты Госдумой РФ 7 июля 2010 года и одобрены Советом Федерации 14 июля.

2 сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции Японии. Под этим актом поставили свои подписи представители участвовавших в военных действиях союзных государств, в том числе Советского Союза. Этот день ознаменовал собой окончание Второй мировой войны.