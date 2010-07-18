Сегодня в мире впервые отмечается Международный день Нельсона МАНДЕЛЫ.

Как сообщает Центр новостей ООН, 18 июля бывшему президенту ЮАР, борцу с апартеидом, лауреату Нобелевской премии мира Н.МАНДЕЛЕ исполняется 92 года.

В знак признания его вклада в дело защиты прав человека, урегулирование конфликтов и преодоление расовых и этнических противоречий Генеральная ассамблея ООН решила отмечать 18 июля как Международный день Нельсона Манделы.