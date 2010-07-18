В мире впервые отмечается Международный день Нельсона Манделы
14:15, 18 июля 2010Мир
801 0
Борцу с апартеидом исполняется 92
Сегодня в мире впервые отмечается Международный день Нельсона МАНДЕЛЫ.
Как сообщает Центр новостей ООН, 18 июля бывшему президенту ЮАР, борцу с апартеидом, лауреату Нобелевской премии мира Н.МАНДЕЛЕ исполняется 92 года.
В знак признания его вклада в дело защиты прав человека, урегулирование конфликтов и преодоление расовых и этнических противоречий Генеральная ассамблея ООН решила отмечать 18 июля как Международный день Нельсона Манделы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter