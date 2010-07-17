В главном аэропорту Франции перехватили рекордную партию героина
Стоимостью в 8 млн. евро
Сотрудники французской таможни в главном международном аэропорту страны Руасси-Шарль де Голль перехватили партию героина весом в 134 кг и стоимостью в 8 млн. евро.
Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на коммюнике французского ведомства, героин находился в грузовом отсеке самолета, прибывшего из столицы Колумбии Боготы.
Это рекордная партия тяжелого наркотика, арестованная за все время работы этого аэропорта.
Партия следовала несопровождаемым грузом, и его удалось обнаружить только путем тщательного досмотра багажа.
"Это уже третья операция по изъятию крупных партий героина на территории Франции менее чем за месяц. В общей сложности изъято 1,9 тонн героина, вследствие чего криминальные структуры не досчитаются 114 млн. евро", - сообщило министерство бюджета Франции.