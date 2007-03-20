Число жертв взрыва на шахте «Ульяновская» возросло до 97 человек

По последним данным, число жертв взрыва на шахте «Ульяновская» в Кемеровской области России возросло до 97 человек.

Как передает Рейтер, об этом сообщил представитель областной администрации.

По его словам, поиски 13 шахтеров продолжаются.

Инцидент на шахте "Ульяновская" произошел в понедельник в результате взрыва метана. На момент ЧП в шахте пребывали около 200 человек, более 80 были выведены спасателями на поверхность.

Спасательные работы, продолжавшиеся всю ночь, осложняются наличием задымления и завалами в туннелях на глубине около 300 метров.

По словам одного из уполномоченных лиц, для спасения горняков используются все возможные ресурсы. В работах задействованы спасатели из соседних областей.

Медики, прибывшие к месту взрыва, оказывают помощь выведенным на поверхность шахтерам. Тела погибших горняков доставляют в областной морг на вертолетах.

Предприятие принадлежит компании «Южкузбассуголь», подконтрольной сталелитейному гиганту «Евраз», крупный пакет акций которого принадлежит миллиардеру и губернатору Чукотки Роману АБРАМОВИЧУ.

Как сообщал УНИАН, вчера премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил соболезнования главе правительства Российской Федерации Михаилу ФРАДКОВУ в связи с трагической гибелью горняков на шахте „Ульяновская” в Кемеровской области.