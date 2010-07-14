В Мумбаи три человека погибли и 60 госпитализированы из-за утечки хлора

В индийском Мумбаи три человека погибли и более 60 госпитализированы из-за утечки хлора, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Times of India.

По информации чрезвычайных служб города, инцидент произошел около 4-х часов утра по местному времени.

Утечка произошла на территории одного из колледжей города. Жители окрестных домов были срочно эвакуированы.

Все пострадавшие, включая четверых сотрудников пожарной охраны, были доставлены в ближайшую больницу.