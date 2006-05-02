Сегодня заканчивается эра Берлускони

Сильвио Берлускони уходит из должности премьер-министра Италии . Сегодня он в последний раз возглавит заседание правительства. Потом лично подаст президенту страны Карло Чампи заявление о слагании из себя премьерских полномочий. Итальянские журналисты уже назвали второе мая - концом эры Берлускони. Через несколько дней должность премьера займет победитель парламентских выборов - левоцентрист Романо Проди. А до 5 мая он обещает сформировать новое правительство.

5 канал