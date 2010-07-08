Лавров: не нужно ставить страны СНГ перед ложным выбором

Запад не должен ставить страны СНГ перед выбором – либо с ним, либо с Россией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ сказал в интервью телерадиокомпании «Мир».

«Самое главное – не нужно ставить государства СНГ перед ложным выбором: либо вы с Россией, либо с Западом. Такие вещи случаются. Они звучали, в частности, из уст руководства Евросоюза в период создания так называемой программы «Восточного партнерства». Можно привести и другие примеры», - сказал С.ЛАВРОВ.

По его словам, западным партнерам следует избавляться от психологии, которую можно сформулировать следующим образом: «то, что хорошо для них, должно быть обязательно плохо для нас, и наоборот, то, что хорошо для России и ее соседей, будет плохо для Запада».

С.ЛАВРОВ отметил, что в России понимают, почему «многие наши партнеры, в том числе США, Европа», активно интересуются регионом, в который входят страны СНГ.

«Здесь помимо геополитических задач и процессов очень важное значение имеют усилия по пресечению наркотрафика, различных экстремистских, террористических группировок, перетекающих из Афганистана и других государств», - сказал глава МИД РФ.

Он отметил, что Центральная Азия подвержена соответствующим рискам.

«Здесь же, кстати говоря, пролегают маршруты действующих и перспективных трубопроводов. От этого во многом зависит, как будет дальше развиваться мировая энергетика, в частности, в вопросах доставки углеводородов на различные рынки. Поэтому интерес к региону вполне понятен и закономерен. Главное, чтобы методы, применяемые для продвижения этих интересов, соответствующих целей, были законными и легитимными», - подчеркнул С.ЛАВРОВ.

В тоже время, он отметил, что МИД России не поддерживает рассуждения о том, что любые западные неправительственные организации – это нечто святое, а их деятельность не должна вообще подвергаться какому-либо сомнению.

С.ЛАВРОВ также считает, что очень многие, если не большинство американских и европейских организаций финансируются напрямую из госбюджета.

По его мнению, когда напрямую создаются программы по созданию альтернативной системы наблюдения за выборами, например, в той или иной стране, то это уже просто вмешательство во внутренние дела.