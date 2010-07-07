Елизавета II выступила в ООН

Королева Великобритании ЕЛИЗАВЕТА II призвала во вторник ООН более активно противостоять глобальным угрозам.

Как передает BBC, это первое выступление британского монарха в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке за более 50 лет. ЕЛИЗАВЕТА II назвала все, чего достигла международная организация за эти годы «поразительным», однако отметила, что ООН должна доказать свой статус лидера наций в борьбе с такими мировыми проблемами, как ухудшение климата и терроризм.