Клинтон: США никогда не согласятся с оккупацией Грузии Россией

Вашингтон сохраняет приверженность принципу территориальной целостности Грузии. Об этом заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон после переговоров в Тбилиси с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, сообщает Радио Свобода.

Клинтон также выразила обеспокоенность в связи с намерением России создать военные базы на территории самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии, которые в одностороннем порядке вышли из состава Грузии и были признаны Россией.

"Когда мы говорим, что Грузия - независимая и демократическая страна... именно это мы считаем заслугой солидарности американского народа", - заявил со своей стороны президент Грузии Михаил Саакашвили, обращаясь к Клинтон на совместном брифинге.

"У нас очень тесные партнерские отношения. У нас великолепная поддержка, которая всегда ощущается со стороны президента Обамы и госсекретаря Клинтон. На протяжении всех этих лет поддержка США была очень важной для независимости Грузии. Они помогали нам в развитии демократических процессов... Это особенно правильно с учетом того критического периода, который начался во время атаки в августе 2008 года и когда президент Обама поддержал суверенитет Грузии", - заявил Саакашвили.

Грузия и Южная Осетия должны сами урегулировать отношения, а не искать решения на стороне у третьих стран, в частности США, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин, комментируя высказывания госсекретаря США Хиллари Клинтон. "Мы эту войну не начинали, и ответственность несут те, кто ее начал... Кто-то считает, что она (Южная Осетия) оккупирована, кто-то считает, что освобождена. И это предмет диалога между двумя народами - грузинским и югоосетинским..." - сказал российский премьер.

Призывая Тбилиси и Цхинвали самостоятельно урегулировать ситуацию, премьер обратился к Библии ("Америка - это Америка. Грузия - это Грузия. Россия - это Россия. А Осетия - это Осетия... Не нужно ни на кого ссылаться и ждать манны небесной") и "Интернационалу" ("Никто не даст нам избавления - ни царь, ни Бог и не герой").

Госсекретарь США находилась в Грузии с однодневным официальным визитом, в рамках которого провела также встречи с представителями оппозиции, среди которых, впрочем, не было представители радикальной оппозиции Нино Бурджанадзе и Зураба Ногаидели, и с женщинами-руководителями различных организаций.

Территория Грузии оккупирована Россией, и США никогда не согласятся с этой оккупацией, заявила она на встрече с женщинами-лидерами в Национальной библиотеке Грузии. "Мы не смиримся с таким положением дел и будем добиваться деоккупации Грузии и народ Грузии должен последовательно добиваться своей территориальной целостности и свободы," - цитирует слова американского госсекретаря информационно-аналитический портал "Грузия-онлайн".

Визитом в Тбилиси госсекретарь США завершает свою 5-дневную поездку по странам Восточной Европы и Кавказа, в ходе которой она уже посетила Украину, Польшу, Азербайджан, Армению.