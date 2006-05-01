Первомай в Белоруссии отметят не только государственные профсоюзы, но и оппозиция. Утром по традиции лидер профсоюзов Белоруссии Леонид Козик будет встречать представителей трудовых коллективов в сквере Янки Купалы на майовку. С цветами, шариками, красными флагами под выступление художественных коллективов трудящиеся Минска проведут этот день. Ожидается выступление профсоюзного лидера.

Вместе с тем "свою акцию солидарности" намерены провести представители белорусской оппозиции.

Лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько призывает всех сторонников перемен рассматривать 1 мая как День солидарности с политзаключенными и призывает принять участие в мероприятиях, которые организует в этот день в Минске оппозиция.

"Несмотря на аресты лидеров объединенных демократических сил, намеченная на 1 мая акция протеста состоится в ранее определенном формате. Мы не можем чувствовать себя спокойно и комфортно, пока в тюрьмах находятся политзаключенные. Солидарность во имя свободы - это та тема, которая способна объединить нас всех", - заявил Лебедько.

Место сбора участников акции - площадка перед зданием Национальной Академии наук. Городские власти санкционировали только митинг на площади Бангалор. Туда после сбора и намерены отправиться представители оппозиции.

27 апреля лидер объединенных демократических сил Александр Милинкевич, лидер партии БНФ Винцук Вячорка, один из лидеров независимого профсоюзного движения Александр Бухвостов были осуждены на 15 суток административного ареста, а лидер Партии коммунистов Белорусской Сергей Калякин - на 14 суток.

РИА "Новости"