В Торонто открылся саммит G20

В Торонто вечером в субботу официально стартовал саммит G20.

По окончании торжественного приема, который вел премьер-министр Канады Стивен Харпер, было объявлено о начале саммита, и лидеры стран "двадцатки" приступили к переговорам.

Саммит продлится два дня. Ключевые темы будут обсуждаться во второй день саммита. Среди основных тем: борьба с последствиями мирового экономического кризиса, финансовое регулирование, ряд международно-политических вопросов.

G20 (официально Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors) - формат международных совещаний министров финансов и глав центральных банков, представляющих 19 крупнейших национальных экономик (Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Корея, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Япония) и Европейский союз (ЕС). G20 представляет 90% мирового валового национального продукта, 80% мировой торговли и две третьих населения мира.