Госсекретарь США едет в Киев

Госсекретарь США Хиллари Клинтон посетит Украину, Польшу, Азербайджан, Армению и Грузию с 1 по 5 июля.

"Клинтон с 1 по 5 июля отправляется в поездку, в ходе которой посетит Киев, Краков, Баку, Ереван и Тбилиси. В украинской столице госсекретарь примет участие во второй встрече комиссии по стратегическому партнерству с участием украинских официальных лиц, в том числе президента страны и главы МИД Украины. Также Клинтон проведет встречу с представителями гражданского общества и независимых СМИ", - говорится в сообщении госдепартамента.

В Кракове запланировано участие Клинтон в праздновании 10-й годовщины "Сообщества демократий" - организации, основанной экс-госсекретарем США Мадлен Олбрайт совместно с польскими представителями. Госсекретарь также проведет встречу с главой МИД Польши Радославом Сикорским.

"Поездка главы госдепартамента продолжится в Азербайджане, Армении и Грузии, где она обсудит вопросы двусторонних отношений, мира и стабильности с представителями руководства этих стран, а также встретится с лидерами гражданского общества", - отмечается в сообщении.