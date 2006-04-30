Белград выбирает между Евросоюзом и Младичем

В воскресенье истекает крайний срок, данный Евросоюзом Сербии и Черногории для ареста Ратко Младича, которого подозревают в совершении военных преступлений. ЕС заявляет, что прервет переговоры с Белградом о более тесных отношениях, если генерал не будет схвачен до конца 30 апреля.

"Пришло время установить местонахождение, арестовать и передать Ратко Младича Гааге без промедления", - заявил в пятницу комиссар ЕС по вопросам расширения Олли Рен.

Бывший командующий вооруженными силами боснийских сербов, Младич обвиняется в геноциде и других преступлениях.