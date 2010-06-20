Самые активные избиратели получат 30 тысяч долларов

В польском Ольштыне организован конкурс на самых активных избирателей, победители которого получат около 30 тысяч долларов.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом пишет Gazeta Wyborcza, которая инициировала такую акцию.

Награду смогут получить жители жилых массивов, которые продемонстрируют самую высокую явку на выборах Президента Польши, первый тур которых проходит сегодня.

Деньги победители смогут потратить на развитие своего жилого массива.

Издание отмечает, что такая акция проводится в Польше, где с каждыми выборами падает избирательная активность граждан, впервые.