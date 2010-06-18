Лукашенко: никакого долга у Беларуси перед Газпромом нет

Никакого долга у Белоруссии перед "Газпромом" нет. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости. "Мы ведем переговоры, если исходить из точки зрения России - это долг за газ, если исходить из того, что я сказал - никакого долга нет. Я думаю, договоримся", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что в случае необходимости белорусская сторона найдет средства, чтобы оплатить газовую задолженность. "Если мы согласимся, что это долг, и России трудно оставить прошлогоднюю цену на газ, то мы будем платить", - пояснил белорусский президент.

Он сообщил, что изложил Москве позицию по вопросу стоимости газа для Белоруссии на следующий год. "Для Украины цена на газ снижена на 30%, решается вопрос о возможности понижения цены на газ для Венгрии, пошло понижение цен на газ, почему нам решили поднять цену на 30%", - сказал Лукашенко.

По его словам, Белоруссия приносит очень большую пользу России, начиная от производства и заканчивая обороной. "Нельзя так себя вести в отношении Белоруссии", - сказал Лукашенко. "Другим, понижая цены или фиксируя, а нам повышая. Много на этом россияне и Газпром не наживутся, а вот потерять могут многое", - сказал белорусский президент.

Белоруссия не погибнет - выживет, "но так вести себя в отношении союзного государства, народа, который ничем не отличается от российского, с которым гнили в окопах, так непозволительно", сказал Лукашенко.

В "Газпроме", уточняет Лента.ру, оценивают газовый долг белорусской стороны более чем в 190 миллионов долларов. В Минске же считают, что размер задолженности меньше - около 133 миллионов долларов. Между тем в российском концерне предупредили, что ограничат поставки топлива в Белоруссию с 21 июня на 85 процентов, если задолженность не будет погашена.

В конфликт уже успел вмешаться президент России Дмитрий Медведев. 15 июня он предъявил белорусской стороне так называемый "газовый ультиматум", заявив, что долг "Газпрому" должен быть выплачен в пятидневный срок.

В российском концерне отмечали, что возникновение задолженности связано с тем, что "Белтрансгаз" оплачивает поставки газа из России по установленной в одностороннем порядке цене в 150 долларов за тысячу кубометров топлива. Однако по контракту цена на газ в первом квартале текущего года должна была составить 169 долларов, а во втором - 184 доллара за тысячу кубометров.

В 2009 году, действуя аналогичным образом и оплачивая российский газ по среднегодовой цене, Белоруссия накопила долг в 244 миллиона долларов. Однако в конце года задолженность была полностью погашена.