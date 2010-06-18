В аэропорту Праги столкнулись два самолета
17:00, 18 июня 2010Мир
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Airbus A 321 и Boeing 737
Два самолета столкнулись в пятницу в расположенном в Праге международном аэропорту "Рузине", сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя аэропорта Михаэлу Лагронову. Инцидент произошел около полудня по местному времени во время подготовки к вылету самолетов Airbus A 321 компании Lufthansa и Boeing 737-800 турецкой компании Sun Express. Оба самолета получили небольшие повреждения. Пассажиры и члены экипажей не пострадали. Управление чешской гражданской авиации преступило к расследованию столкновения, причины которого пока не известны, сообщила Лагронова.
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