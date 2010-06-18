В аэропорту Праги столкнулись два самолета

Два самолета столкнулись в пятницу в расположенном в Праге международном аэропорту "Рузине", сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя аэропорта Михаэлу Лагронову. Инцидент произошел около полудня по местному времени во время подготовки к вылету самолетов Airbus A 321 компании Lufthansa и Boeing 737-800 турецкой компании Sun Express. Оба самолета получили небольшие повреждения. Пассажиры и члены экипажей не пострадали. Управление чешской гражданской авиации преступило к расследованию столкновения, причины которого пока не известны, сообщила Лагронова.

РИА новости