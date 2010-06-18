Евросоюз утвердил новую экономическую стратегию

Европейский союз (ЕС) утвердил новую экономическую стратегию, которая называется "Европа 2020". "Она направлена на мобилизацию всех инструментов и политических сил ЕС и рассчитана на приложение усилий для этого всеми членами блока. Стратегия позволит провести структурные реформы ЕС" - говорится в заявлении, сделанном по итогам заседания глав государств Евросоюза в Брюсселе.

Стратегией также предусмотрен стабильный экономический рост, повышение конкурентоспособности европейских товаров и социальной интеграции европейских граждан, которое будет основываться на развитии новых экологических технологий. Евросоюз намерен повысить занятость населения в возрасте 20-64 лет с нынешних 69% до 75%, отмечается в документе.

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