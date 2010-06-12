Совет безопасности ОДКБ собирает консультации по ситуации в Киргизии

В ближайшее время секретари Совета безопасности государств-членов Организации Договора о колективной безопасности (ОДКБ) проведут консультации для выработки коллективных мер реагирования на ситуацию в Киргизии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«Дмитрий МЕДВЕДЕВ, как председатель Совета Сил коллективной безопасности стран – участниц организации Договора о коллективной безопасности, поручил провести в ближайшее время консультации секретарей Советов безопасности государств – членов ОДКБ для выработки коллективных мер реагирования», - говорится в сообщении.

Президент России провёл также серию консультаций по ситуации в Киргизии и выработке совместных действий с Президентом Казахстана Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ, Президентом Узбекистана Исламом КАРИМОВЫМ и Секретарем ОДКБ Николаем БОРДЮЖЕЙ.

В сообщении Кремля, подчеркивается, что глава Российского государства получает подробную информацию о событиях в Киргизии и знаком с поступающими в его адрес обращениями. Вместе с тем в настоящее время Россия не намерена направлять в Киргизию миротворцев для урегулирования ситуации в Ошской области.

Д.МЕДВЕДЕВ поручил также оказать содействие в эвакуации пострадавших. С этой целью МЧС направляет в Киргизию самолёт «Ил-76», оборудованный специальными модулями для транспортировки тяжелораненых, и бригаду врачей.

По последним данным, в результате столкновений на межэтнический почве в киргизском городе Ош погибли полее 70 человек, около тысячи получили ранения, свыше 500 госпитализированы.