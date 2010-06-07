Делегация Вооруженных сил Украины отправилась в Лондон

Сегодня в Лондоне начала работу ежегодная конференция сухопутных войск, в которой принимает участие украинская военная делегация во главе с первым заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенантом Анатолием ПУШНЯКОВЫМ.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, в работе конференции принимают участие представители сухопутных войск из разных стран мира.

В ходе конференции, которая продлится три дня, ее участники обсудят вопросы участия сухопутных войск разных стран в политике обеспечения обороны и безопасности, их статуса как инструмента влияния в национальном, союзническом и глобальном контекстах, рассмотрят вопросы, касающиеся характера будущих конфликтов и роли сухопутных войск в них, и др.

Также представители сухопутных войск проанализируют современное состояние и перспективы развития этого вида вооруженных сил на последующие десять лет, определят пути решения проблем поддержки эффективного состояния сухопутных войск в условиях ограниченного финансирования, участия сухопутных войск передовых стран мира в миротворческих операциях.