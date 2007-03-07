Ющенко: чем лучше индивидуальная система безопасности, тем выше безопасность Европы

Украина приветствует начало межгосударственных консультаций по вопросу размещения в Европе американской системы противоракетной обороны.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Плоцке Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, отвечая на вопрос о расположении элементов системы ПРО США на территории Польши.

«Украина приветствует все шаги, которые сегодня начинают в части организации взаимных консультаций. Консультаций, которые будут проведены с группой стран, в том числе, и с Украиной по данному вопросу», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил чрезвычайную важность международного диалога, донесения до общественности как можно более четкой и полной информации по этой теме.

Президент напомнил позицию Украины по этому вопросу о том, что расширение оборонного компонента политики безопасности является направлением, которое отвечает интересам европейской коллективной безопасности. По словам В.ЮЩЕНКО, чем лучше будет индивидуальная система безопасности, тем выше показатель безопасности континента. «Чем больше в наших отношениях формируется проектов оборонного характера, тем пропорционально снижается угроза другого риска – стратегического нападения», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО. Именно из этого фундаментального принципа исходит Украина как участник соглашения по ПРО, отметил он.

Еще одним важным элементом позиции Украины в этом вопросе Президент назвал уважение к странам, которые имеют право на решение о размещении или неразмещении ПРО на своей территории. «Это право мы должны ценить и уважать», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО.