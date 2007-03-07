На борту разбившегося самолета находились 140 человек

По уточненным данным, на борту потерпевшего крушение в Индонезии самолета находились 140 человек - 133 пассажира и 7 членов экипажа, сообщает AP.

Данные о числе погибших, сообщаемые представителями властей, сильно разнятся. Чиновник администрации провинции, в которой произошло крушение, заявил AFP, что в списке погибших не менее 48 человек. По его словам, 20 тел уже извлечены из самолета, а еще не менее 28 остаются на месте происшествия.

В то же время представитель министерства транспорта Индонезии рассказал в эфире местного телевидения, что может подтвердить информацию лишь о 20 погибших в катастрофе.

Ранее сообщалось, что в больницы доставлены 66 человек, пострадавших при крушении самолета. Оданко из-за того, что раненые отвозятся сразу в несколько лечебных учреждений, точное число госпитализированных установить сложно, сообщили местные власти.

Каких-либо сведений о судьбе членов австралийской делегации, летевших на потерпевшем крушение самолете, пока нет, передает CNN. На борту разбившегося авиалайнера находились дипломаты и журналисты, сопровождавшие главу МИД Австралии, совершающего визит в Индонезию. По словам премьер-министра Австралии Джона Ховарда, на борту самолета могли находиться до 10 его соотечественников, включая членов делегации.

Boeing 737-400 индонезийской авиакомпании Garuda, выполнявший рейс из Джакарты в город Джокьякарта на острове Ява, разбился в среду около 07:00 по местному времени при посадке в аэропорту назначения. По неустановленным пока причинам, авиалайнер выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Кадры с места происшествия, показанные в эфире CNN, свидетельствуют, что фюзеляж самолета практически полностью уничтожен огнем.

Лента.ру